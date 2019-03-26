25 марта 2019 года в 18-31 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Спонды Островецкого района. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в одноэтажном жилом доме шел сильный дым, горели постельные принадлежности.

Звеном газодымозащитной службы в комнате на кровати был обнаружен хозяин дома – инвалид 2-й группы по опорно-двигательному аппарату. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован в районную больницу с предварительным диагнозом «ожоги 1-2 степени».

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждена кровать, постельные принадлежности, закопчены стены. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.