Лукашенко снял губернатора Могилевской области и понизил своего помощника по региону

Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных за необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить уголовные дела. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

«Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор», — дал поручение Лукашенко.

Нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова решено назначить руководителем агрохолдинга «Купаловское», а помощника президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова — исполняющим обязанности председателя райисполкома.

Губернатор Могилевской области Владимир Доманевский также лишился своей должности. Исполнять обязанности губернатора Могилевской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин.

По другим должностным лицам Александр Лукашенко поручил Администрации президента внести предложения в ближайшее время.

Напомним, 26 марта президент посещал молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское».

Побывав в нескольких коровниках, Александр Лукашенко возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях. «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга („Купаловское“. — Прим. TUT.BY), я вас вообще не понимаю», — возмутился он.

«Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, — сказал Александр Лукашенко. — Здесь никогда никто не убирает по-человечески».