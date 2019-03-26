Звезда UFC Конор МакГрегор заявил, что уходит в отставку из смешанных единоборств в шокирующей публикации в социальных сетях.

МакГрегор говорил о возвращении на ринг после его проигрыша Хабибу Нурмагомедову на UFC 229 в октябре.

Ирландец — чья шестимесячныя дисквалификация за драку с участием Нурмагомедова должна закончится в апреле — должен был биться с Дональдом «Ковбой» Черроне.

Следующий бой против Нейта Диаса также рекламировался перед возвращением Макгрегора, когда 30-летний боец вел откровенные разговоры о возвращении в июле во время выступления на «The Tonight Show» в понедельник.

«Мой следующий бой, мы ведем переговоры на июль», сказал Макгрегор. «Мы ведем переговоры на июль, поэтому посмотрим, что произойдет. У нас много политики. Боевая игра — безумная игра, но, как я уже сказал, для моих фанатов я в форме и готов.

«Противников много. На самом деле я могу выбрать, кого захочу».

Однако спустя всего несколько часов после того, как интервью вышло в эфир, Макгрегор сказал, что вышел на пенсию через Twitter.

МакГрегор написал: «Эй, ребята, быстрое объявление, я решил уйти из спорта, формально известного сегодня как« Смешанное боевое искусство ».

«Я желаю всем моим старым коллегам успехов в соревнованиях. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам на этом предприятии, уже на пенсии. Правильная Пина Колада для меня, ребята!»