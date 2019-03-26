Правительство приняло новую редакцию Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020 годы. Это закреплено в постановлении № 185. Подробнее с документом МЛЫН.BY ознакомился на Национальной правовом Интернет-портале.

Цель госпрограммы — улучшение качественных показателей автомобильных дорог общего пользования. Она включает две подпрограммы — «Развитие и содержание республиканских автомобильных дорог в Республике Беларусь», заказчиком которой является Минтранс, и «Реконструкция, ремонт и содержание местных автомобильных дорог в Республике Беларусь», где так называемыми потребителями выступают облисполкомы.

Расширится сеть платных участков. Так, новый статус приобретет дорога М6/Е28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги) после ее реконструкции на всем протяжении. Оплачивать проезд транспортных средств нужно будет и на трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. Кроме того, предусматривается увеличить скоростной режим на протяжении не менее 1617 км дорог республиканского значения.

Потребность в финансировании госпрограммы за счет средств, предусмотренных на республиканское и местное дорожное хозяйство, оценивается более чем в 5 млрд 410 млн рублей. Из них на местные дороги приходится около 1,5 млрд рублей.

Вместе с тем объемы финансирования ежегодно будут корректироваться с учетом возможностей республиканского и местных бюджетов, привлечения внутренних и внешних источников.

Кроме того, подпрограммой по развитию и содержанию республиканских автодорог планируется направить на поддержание их состояния более 576,6 млн рублей. В частности, будут выполняться работы по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей согласно требованиям технических нормативных правовых актов и по обеспечению безопасных условий для движения авто.

При этом не менее 10% средств будет направлено на содержание мостов и путепроводов. Предусматривается также реконструкция и возведение 415,9 км республиканских автомобильных дорог, в том числе 276,2 км — по параметрам I категории с доведением их до международных стандартов. В их числе участки:

М6/Е28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги);

М10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин;

Р23 Минск — Микашевичи;

Р53 Слобода — Новосады;

Р58 Минск — Калачи — Мядель;

Р80 Слобода — Паперня;

Р122 Могилев — Чериков — Костюковичи.

Кроме того, в планах модернизировать не менее 555,9 км автодорог страны и повысить несущую способность их дорожного покрытия до 11,5 т на ось.

К 2021 году протяженность платных автомобильных дорог составит 1786 км.

Также предусмотрен ремонт и реконструкция не менее 7 тысяч км местных автодорог, в том числе текущее обновление ждет 6384,7 км, капитальное — 581,3 км дорог. 34 километра дорог будут построены либо реконструированы.