Многие эксперты сходятся на мысли, что однажды развитие технологий и человеческое любопытство приведут к катастрофе, которая погубит всю планету в один миг. В это несложно поверить после просмотров фильмов вроде «Терминатора». Но есть предположение, что на Земле уже находится нечто крайне опасное — и имя ему Большой адронный коллайдер (БАК).

Мотивы создания Большого адронного коллайдера

Обычно люди боятся того, чего не понимают. Поэтому прежде чем точить вилы и атаковать, давайте познакомимся с технологией поближе. Несмотря на понимание физики, структуры Вселенной и законов космического пространства, мы все еще не знаем, как появился известный нам мир, что было до Большого взрыва и какой теорией объяснить все происходящее вокруг.

Существует множество идей и теорий (теория струн, стандартная модель, супергравитация и т.д.), которые предлагают различные варианты решения проблем. Но загвоздка в том, что невозможно проверить эти идеи экспериментально, ведь у нас нет достаточно энергии. Вот тут и появляется спасительный БАК.

С чем имеем дело?

Большой адронный коллайдер – крайне сложный и мощный ускоритель элементарных частиц. Всю модель используют для того, чтобы разогнать на максимальных скоростях протоны и тяжелые ионы, фиксируя изменения. Идея создания такой технологии возникла еще в 1984 году, а официальная реализация проекта пришлась на 2006 год.

БАК представляет собою 27-километровый подземный туннель (установлен на глубине 100 м), выполненный в форме замкнутого кольца. Находится в 15 км от Женевы между Францией и Швейцарией. Управляется представителями ЦЕРН.

Поверьте, для научного мира БАК стал настоящим прорывом, ведь помог подтвердить существование бозона Хиггса («частица Бога»), найти новые элементы и подтвердить или отклонить некие важные гипотезы. По сути, с его помощью удается максимально глубоко проникнуть в суть материи, а значит ответить на самые фундаментальные вопросы о существовании всего.

Чтобы понять его главную задачу, нужно лишь знать английский. Само слово «коллайдер» переводится как «тот, кто сталкивает». То есть, эта машина сталкивает элементарные частицы на максимальном ускорении, приближенном к скорости света.

Грозит ли нам тотальное разрушение?

Долгое время широко обсуждался вопрос касательно безопасности подобного устройства. Более того, некоторые все еще искренне верят, что взрыв БАК приведет к уничтожению Земли, на месте которой возникнет гигантская черная дыра. Стоит понимать, что исследователи проводили различные эксперименты и тесты, доказав, что это лишь выдумка.

Но не все так просто. Немного пугает точка зрения ученого и физика Стивена Хокинга, который настороженно относился к найденному бозону Хиггса. Он верил, что бозон лишен стабильности, а значит при определенных неудачных условиях вызовет распад вакуума. К чему это приведет? Всего лишь к стиранию понятий пространства и времени!

Однако для подобного сценария БАК должен по размерам охватывать всю планету. Конечно, сейчас разрабатывается проект по увеличению размеров коллайдера с 27 км до 100 км. Но этого все равно недостаточно, чтобы опасения Хокинга подтвердились.

Немного сплетен и подозрений

Если в ЦЕРНе действительно ничего не скрывают, а БАК выполняет обязанности по сталкиванию элементарных частиц, тогда не стоит переживать за существование всего живого. Но некоторые домыслы не дают покоя. Например, существует ряд известных и влиятельных ученых, убежденных в том, что Большой адронный коллайдер создали, чтобы открыть портал в другой мир. Более того, именно действию БАК приписывают различные катаклизмы на Земле или резкие перемены в погоде.

Интересным кажется случай 2016 года. Эдвард Мантилл, возглавлявший группу по ядерным исследованиям, внезапно покончил с собой, успев уничтожить все свои записи, идеи, документы и наработки. Однако на столе нашли записку, в которой говорилось, что БАК предоставил прорывные знания, способные погубить всю Землю. Он также добавил, что коллайдер служит ключом, отпирающим двери в неизведанные миры, а ученые уже научились это делать, но пока не знают, как закрывать эти «туннели».