Воложинским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства противоправных действий, повлекших смерть 43-летнего мужчины.

Потерпевший без признаков жизни был обнаружен братом по месту их жительства в доме в Воложинском районе вечером 21 марта 2019 года, когда вернулся с работы.

В ходе неотложных следственных действий следственно-оперативной группой получены сведения о криминальном характере произошедшего.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека) задержан 36-летний сосед мужчины.

По данным следствия, в тот день потерпевший находился у него в гостях. В ходе совместного распития спиртных напитков тот признался хозяину, что несколько недель назад похитил у него из дома деньги в размере 20 рублей. В результате возникшей ссоры фигурант стал наносить удары руками и ногами по жизненно-важным органам мужчины. Потом отвел его домой, где оставил одного.

Мужчине предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. С его участием, а также свидетелей, продолжаются следственные и процессуальные действия. По изъятым предметам и иным вещественным доказательствам следователем назначены экспертизы, производство которых осуществляется специалистами УГКСЭ по Минской области.

Расследование продолжается.