Установлено, что сотрудник предприятия неоднократно брал взятки, суммы которых достигали десяти тысяч рублей, а попался он на 200 рублях.

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями задержали за взятку главного инженера филиала РУП «Белпочта» в Бресте, сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, сообщает Sputnik.

Сотрудник брестской «Белпочты» был задержан еще 20 февраля в своем кабинете с поличным.

«За благоприятное решение вопроса на проведение строительных работ предприимчивый 46-летний брестчанин получил от директора одного из предприятий 200 рублей», — рассказал Дученко.

Дальнейшее расследование показало, что это неединственный факт получения взятки главным инженером предприятия.

«Как установили оперативники, представители различных коммерческих структур, участвующие в тендерах, должны были заплатить главному инженеру от 3 до 6 процентов от сумм выполненных работ. Суммы взяток варьируются от тысячи до десяти тысяч рублей», — уточнил Дученко.

Следователи возбудили несколько уголовных дел. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Сейчас главный инженер арестован.