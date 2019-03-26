Facebook удалил 1907 связанных с Россией страниц, групп и учетных записей, которые распространяли недостоверную информацию. Об этом сообщила администрация социальной сети.

Как отмечает Facebook, неизвестные использовали поддельные учетные записи для работы с группами и страницами, которые публиковали фейки и спам-контент. Часть удаленных страниц была посвящена политике, в частности, конфликту на востоке Украины и ситуации в Крыму.

Всего в Facebook и Instagram были обнаружены 1757 групп, а также 86 страниц и 64 учетные записи. К одной или нескольким из этих групп присоединились около 1,7 млн аккаунтов.

Отмечается, что компания передала результаты расследования в правоохранительные органы.