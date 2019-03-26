После «джентльменского набора» в виде пары носков с презервативом в упаковке, который был выпущен к 23 февраля, Брестский чулочный комбинат пошел дальше и презентовал носки в виде презерватива. Новинка называется кондосок, а на его упаковке написано: «Натянуть? Легко!».

Каждый такой носок свернут в бублик и упакован по одному, и это делает его похожим на мужской контрацептив. На брестском предприятии также выпустили видеоинструкцию, как правильно надевать кондоски. В ближайшее время новинка поступит в фирменные магазины.