Фото: bison-info.pro

Жертвами циклона «Идай» в Малави, Мозамбике и Зимбабве стали более 700 человек, сотни считаются без вести пропавшими.

О произошедшем сообщает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Известно, что число погибших будет возрастать.

Более 700 человек погибли во время циклона "Идай" в Африке
Фото: bison-info.pro

Последствия стихии затронули 3 млн. человек. Уничтожены тысячи домов, нарушены электро- и водоснабжение.

Наблюдаются также серьезные проблемы с необходимыми лекарственными препаратами.

Более 700 человек погибли во время циклона "Идай" в Африке
Фото: bison-info.pro

Стоит отметить, что сезон дождей ежегодно становится причиной разрушений. Каждый год гибнут люди из-за оползней и наводнений.

Более 700 человек погибли во время циклона "Идай" в Африке
Фото: bison-info.pro

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