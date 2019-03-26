Республика Беларусь заняла 64-е место в мировом Индексе паспортов.

Индекс паспортов — это значит, количество стран, которые ты можешь посетить с паспортом данного государства. Белорусы со своим паспортом, по-прежнему, могут посетить 77 стран. В мировом рейтинге Беларусь на 64- месте.

Новый рейтинг отражает изменения в количестве безвизовых стран, которые можно посетить с одним паспортом. Несмотря на то, что количество стран, доступные белорусскому паспорту не изменилось, наша страна поднялась на 2 позиции вверх. На первом месте Япония, Сингапур и Южная Корея. На втором месте Германия. Беларусь на 64-й позиции.