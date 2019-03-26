25.03.2019 в 23-11 в центр оперативного управления Светлогорского подразделения МЧС поступило сообщение о том, что в микрорайоне Молодежном горит квартира в жилом доме. Уже через 5 минут на месте вызова были подразделения МЧС. В кирпичной девятиэтажке горела квартира на восьмом этаже. Звеном газодымозащитной службы на полу в общем коридоре восьмого этажа был обнаружен и спасен хозяин квартиры. После осмотра медиков госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения».

С 8-го и 9-го этажей спасатели эвакуировали 8 человек (из них одного ребенка). В результате пожара огнем уничтожено имущество в квартире. Одна из основных версий загорания — неосторожное обращение с огнем при курении.