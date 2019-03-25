Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.

«Некоторое время назад полиция получила сообщения о ракетном ударе по мошаву (сельскохозяйственное поселение — прим. ТАСС) Мишмерет. Ракета попала в дом. Он загорелся», — говорится в распространенном коммюнике.

В результате атаки пострадали шесть израильтян, включая детей.

«Медики оказывают помощь шестерым жителям, включая женщину в возрасте 50 лет, которая получила ранения средней степени тяжести. Мужчина, женщина и ребенок получили легкие ранения», — сообщила медицинская служба «Маген Давид адом».

Еще несколько человек получили травмы во время эвакуации в убежище.

Израильские военные сообщили, что засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. «После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в округе Шарон был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

До этого военные проинформировали о том, что сирены прозвучали в районе Шарон и региональном совете Долины Хефер.

14 марта впервые с 2014 года, когда Израиль вел в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию «Нерушимая скала», сирены воздушной тревоги сработали в районе так называемого Большого Тель-Авива. Военные сообщили тогда, что в сторону города были запущены две ракеты, при этом о пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало. Система ПВО «Железный купол» в тот раз не осуществляла перехватов, в ответ военные поразили несколько десятков военных целей на территории сектора Газа, указали также в армейской пресс-службе.