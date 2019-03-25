Самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 тоннами груза прибыли в субботу в обслуживающий Каракас международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара. Об этом в воскресенье, как передает ТАСС, сообщила газета Comercio.

Газета утверждает, что речь идет о 99 военных, их главой издание называет начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова.

Как отмечает издание, по прилете их встретили глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Венесуэлы Эдгар Колина Рейес и члены российской дипмиссии в Каракасе.

По информации газеты, по пути в Венесуэлу самолеты сделали две посадки — в Дамаске и Дакаре.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический и политический кризис. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.