В Речицком РОВД состоялось выездное судебное заседание: водителя, который дважды за год сел пьяным за руль, приговорили к штрафу и конфискации автомобиля BMW.

Мужчина знал, что за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность, однако от правонарушения это его не остановило.

Жителя Речицы приговорили к 1 году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и штрафу в размере 100 базовых величин. Обвиняемый полностью признал вину.

Кроме того, автомобиль обвиняемого был конфискован в доход государства.