В Минске задержали музыкантов, политиков и активистов

Cреди задержанных — известные музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич, Змитер Войтюшкевич и Павел Аракелян.

Ранее музыканты анонсировали, что собираются прогуляться по пешеходным улицам Минска, возможно, с музыкальными инструментами. Никаких заявлений об акциях или других несанкционированных мероприятиях не было. Вольский ориентировал своих друзей на встречу в 18:30 на перекрестке Революционной и Комсомольской. Вольского и Ворошкевича задержали за пять минут до того, передает «Радио Свобода».

Несколько десятков человек, которые пришли на концерт, продолжили петь песни известных музыкантов, несмотря на их задержание.

Cобравшиеся исполнили песни «Тры чарапахi», «Паветраны шар», «Простыя словы», «Купалiнка».

Тем временем на Октябрьской площади Минска задержали и.о. председателя партии ОГП Николая Козлова и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского. Лидеров правоцентристской коалиции задержали прямо на глазах журналистов.

Оппозиционные политики собирались возложить цветы к дому, где была провозглашена Белорусская Народная Республика.

Затем милиция задержала еще с десяток человек с национальной символикой.

Как уже сообщалось, 24 марта был задержан активист Дмитрий Дашкевич. Сегодня стало известно о задержании витебского оппозиционера Бориса Хамайды. Милиция держит в осаде дома других активистов.

Активистка Елена Толстая приковала себя наручниками к столбу на Октябрьской площади в Минске в знак протеста. Она также была задержана сотрудниками МВД.