В 2019 году в Беларуси откроется пункт сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для белорусских абитуриентов, которые планируют поступать в российские вузы. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич. По словам корреспондента, это один из шагов, о котором договорились президенты Лукашенко и Путин в Сочи.

Окончательное решение будет принято в апреле на совместной коллегии, в которой примут участие представители Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования Беларуси, уточнили в пресс-службе белорусского ведомства. На ней в деталях решат, когда и как будет работать пункт для сдачи ЕГЭ.

Планируется, что пункт сдачи ЕГЭ расположится на территории посольства Российской Федерации в Минске.

Напомним, что граждане России и Беларуси имеют одинаковые права на поступление в учебные учреждения обеих стран. Чтобы сдать ЕГЭ для поступления в российский вуз, сейчас белорусские абитуриенты ездят в Россию.