Депутаты считают, что его вполне могут успеть подписать за неделю.

Проект указа об изменении порядка внесения платежей за участие в дорожном движении был передан в Администрацию президента 20 марта. Ранее депутаты говорили о том, что новые правила начнут действовать с 1 апреля, и вполне вероятно, что срок будет выдержан, рассказал БелТА Андрей Рыбак, председатель комиссии парламента по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.

«Сегодня указ находится в стадии подписания, поэтому нет ничего невозможного в том, что с 1 апреля он вступит в силу», — отметил депутат.

Он также рассказал, что для разработки указа рабочей группе пришлось проработать множество вопросов — от изменения системы оплаты сбора в ЕРИП до синхронизации баз данных разных ведомств.

Напомним, в проекте указа предусмотрена отвязка платы за участие в дорожном движении от прохождения гостехосмотра, возможность помесячной оплаты и другие новшества.