Подруга покойной певицы Катя Лель рассказала о последнем подарке, который Юлии Началовой преподнесла 12-летняя Вера.

Дочка нарисовала маме дельфина, именно это животное артистка долгое время считала символом удачи.

У Юлии Началовой и ее дочери Веры была особая связь. Несмотря на сильную занятость, исполнительница все свободное время уделяла девочке и ни в чем ей не отказывала.

Уже после смерти артистки ее близкая подруга Катя Лель поведала о последнем подарке, который сделала Юлии Вера.

Оказалось, что певица с детства считала дельфина символом своей удачи, поскольку однажды ей приснился сон о том, как она плыла по бескрайнему морю и обнимала этого водного жителя.

Сон казался настолько реалистичным, что, проснувшись, юная Началова думала, что все это происходило на самом деле.

А когда спустя много лет ее дочь нарисовала дельфина, артистка была удивлена тому, насколько сильно он был похож на персонажа из ее детского сна.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от внезапной остановки сердца, вызванной сильным абсцессом.