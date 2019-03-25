Ученик 6-го класса затравил учителя. Более того, своим неадекватным поведением школьник из Нижегородской области неоднократно срывал учебный процесс.

Чиновники же винят не только мальчика, но и педагога. По их мнению, учитель обязан был найти подход к 12-летнему подростку, но вместо этого остался в стороне.

Буйного одноклассника сняли на видео ученики арзамасской школы. На кадрах запечатлен паренек, упражняющийся на уроке русского языка в нецензурных выражениях. При этом строил гримасы, мешал другим детям отвечать, оскорблял учителя. А педагог молчал.

Родители других детей хорошо знают шестиклассника. Репутация у него «запятнанная». Однако самого мальчика, похоже, это мало волнует.

Не знаю, что может твориться в голове у маленького ребенка. Избил второклассника, у него было сотрясение. Полный неадекват. Обезьянье поведение усиливается день ото дня, – говорит отец одной из учениц этого класса.

Учителя не могут усмирить неадекватного мальчика. По их словам, вести урок с его участием – настоящий ад. Сам же школьник обижается, что одноклассники его не уважают, а учителя постоянно упрекают. Близкие подростка говорят, что виноват во всем переходный возраст.

У него смена настроения бывает. Сами понимаете, переходный возраст, ему 13 лет исполняется. В прошлом году не было такого, – прокомментировал ситуацию папа ученика.

В ближайшее время школьника планируют перевести на домашнее обучение.