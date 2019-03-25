Решающий гол забил вышедший на замену Мадженнис, который отличился на 87-й минуте.

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:1

БЕЛФАСТ. «Уиндзор Парк». Начало — в 22.45.

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ: Пикок-Фаррелл — Даллас, Кэткарт, Д.Эванс, Льюис — Макнейр, С.Дэвис (к), Сэвилл — Макгинн (Мадженнис, 68), Лафферти (Бойс, 79), Джонс (Фергюсон, 85).

Запасные: Макговерн, Хазард, К.Маклафлин, Макаули, Томпсон, Флэнаган, А.Хьюз, Вашингтон, Смит.

БЕЛАРУСЬ: Климович — Володько, Мартынович (к), Сиваков, Шитов (Поляков, 73) — Драгун, Глеб (Путило, 66), Маевский — Стасевич, Лаптев, Савицкий (Нехайчик, 85).

Запасные: Чичкан, Горбунов, Риос, Ковалев, Сарока, Сигневич, Кисляк, Кендыш, Волков.

ГОЛЫ: 1:0 — Д.Эванс (30, пас — С.Дэвис). 1:1 — Стасевич (33, пас — Глеб). 2:1 — Мадженнис (87, пас — Макнейр).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лаптев (82).

Группа «С»: Северная Ирландия — 6 очков (2 матча), Германия — 3 (1), Голландия — 3 (2), Эстония — 0 (1), Беларусь — 0 (2).