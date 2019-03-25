Глава государства Александр Лукашенко поручил Администрации президента внести предложения по кандидатурам на пост своего помощника по Могилевской области и вице-премьера. Этого президент потребовал во время посещения сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка Шкловского района, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко остался недоволен развитием сельского хозяйства в Могилевской области, которая по показателям находится на последних местах. «Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный президента. Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод?» — спросил глава государства.

«Неделя срока внести предложения, ибо пойдете сами сюда работать, — предупредил он главу Администрации президента Наталью Кочанову. — Я вас сюда посылал по кадрам — вы разбирались всю зиму, я вас предупреждал о ситуации здесь. Но ситуация не меняется. Мне эти обещания не нужны».

Александр Лукашенко напомнил, что ранее ответственным должностным лицам поручалось исправить положение дел в сельском хозяйстве Могилевской области. Однако видимых результатов нет. «Им было сказано, в том числе и Доманевскому (губернатор Могилевской области Владимир Доманевский. — Прим. БЕЛТА): не будет исправлена ситуация в течение года — будем принимать меры. Поэтому неделя срока, и будем разбираться с вице-премьером и помощником, раз не смогли работать как следует», — сказал президент.

«Это нетерпимо, что вы постоянно телепаетесь. Есть же образцы хорошей работы (вот это хозяйство), почему нет тогда результата? У вас провал по всем направлениям, при том не на полпроцента-процент», — констатировал глава государства.