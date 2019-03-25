Уголовник жестоко убил маленькую девочку. Она разбила пузырек со спиртом. Инцидент произошел в городе Ирбит (Свердловская область, Россия).

Как сообщили в региональном СК, преступление мужчина совершил вечером 23 марта в квартире дома, расположенного на улице Орджоникидзе. В тот момент он был пьяным.

Изувер нанес множество ударов ножом двухлетней девочке. По версии следствия, сделал это, поскольку ненавидел ребенка. А формальным поводом послужило то, что малышка случайно разбила пузырек спирта.

После убийства мужчина позвонил в правоохранительные органы. Он дождался прибытия сотрудников полиции.

Известно, что этого гражданина ранее привлекали к уголовной ответственности за преступление против личности. Теперь, за новое злодеяние, ему грозит вплоть до пожизненного срока.