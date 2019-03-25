Из топливных баков, поврежденных при аварии, в лесной массив вытекло большое количество солярки, что нанесло ущерб экологии.

Полиция немецкого города Нинбург (земля Нижняя Саксония) устанавливает картину ДТП с участием пьяного дальнобойщика – гражданина Беларуси, которое произошло возле Бад-Нендорфа.

По информации стражей порядка, фура с белорусскими номерами в минувшую пятницу зацепила обочину и съехала в кювет на противоположной стороне. Когда на место приехала полиция, водитель спал в кабине.

«Там был стойкий запах алкоголя, поэтому на исследование был взят образец крови. Первоначальная проверка показала более двух промилле», – рассказали в полиции.

Там отметили, что фурой управлял 39-летний белорус. Причем он начал пререкаться с полицией и был взят под стражу. Правоохранители рассказали, что на самом деле его спасла густая растительность в придорожном лесу, остановившая большегруз между деревьями.

Однако кроме вытаскивания разбитой фуры появилась еще одна проблема – из топливных баков вытекла солярка, что нанесло ущерб экологии.