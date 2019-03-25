Спецпрокурору Мюллеру потребовалось два года, чтобы понять, что между Трампом и Россией сговора перед выборами 2016 года не было.

Публикация доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства в выборы» вызвала неоднозначную реакцию как в самом Вашингтоне, так и в мире, сообщает Sputnik.

Минюст США по итогам двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп и его штаб не состояли в сговоре с Россией во время выборов 2016 года и что Трамп не препятствовал правосудию. В то же время, демократы уже начали критиковать прокурора и требовать публикации полного текста доклада.

From Russia with love?

Одним из главных «козырей» демократов в борьбе с Трампом были заявления о том, что он будто бы «сговорился» с Москвой, а та гарантировала ему победу на выборах. Хотя эта версия по ряду причин (включая банальные: избирательные участки в США не подключены к интернету) не выдерживала критики, бывшие сторонники Хиллари Клинтон продолжали указывать на нее.

Впрочем, спустя два года расследования Мюллер не смог обнаружить сговора или координации Трампа, или его предвыборного штаба с Россией.

Без собственного заключения Мюллер оставил второй пункт: пытался ли Трамп помешать правосудию. В итоге принимал это решение генпрокурор — хотя уже заявлено, что достаточных доказательств нет и по этому пункту.

Невмешательные вмешательства

Спецпрокурор, хотя и отметил отсутствие сговора между Трампом и Москвой, заявил о двух основных «типах попыток России повлиять на выборы».

Так, вновь было заявлено о попытках «посеять социальные разногласия с конечной целью вмешаться в выборы» с помощью Агентства интернет-исследований в социальных сетях. Минюст также заявил и о «хакерских операциях»: будто бы «российские хакеры» собирали и распространяли информацию для влияния на выборы.

Впрочем, даже с учетом этих выводов, демократы обвинили генпрокурора и его команду в предвзятости и отсутствии «объективных заключений».

Теории заговора

Российский сенатор Алексей Пушков после публикации выводов Мюллера считает, что приверженцам теории заговора не нужны факты, и можно ждать «новых безумных теорий».

«Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой. Но демократы все равно будут кричать, что сговор был. Маньякам теории заговора не нужны факты — им нужно нагнетать страсти и зарабатывать на этом очки. Уже твердят, что Трамп неведомым образом повлиял на Мюллера. Цирк», — написал Пушков в Twitter.

Теперь в США «появляется простор для новых безумных теорий заговора», уверен сенатор.

Как полагает главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, теперь следует ожидать новой волны обвинений в адрес России.

«Что Мюллер не нашел сговора, это, конечно, хорошо. Для Трампа. А для нас — совершенно фиолетово. Потому что они теперь скажут так: «Сговора не было, но Россия вмешивалась все равно. По собственной вероломной инициативе». Наблюдайте», — написала она в своем Telegram-канале.

Комментируя ранее обвинения о «вмешательстве России» в американские выборы, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков также сравнивал их с «охотой на ведьм». Официальная Москва неоднократно опровергала все заявления о подобных «вмешательствах». Как подчеркивал сам президент РФ Путин, американцами не было предоставлено ни одного документа, подтверждающего все эти обвинения.