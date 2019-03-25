Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра ради голосования по выходу из ЕС.

Британское издание The Sun в статье под названием Время вышло, Тереза призвало премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.

Отмечается, что отставка – это единственный шанс обеспечить соглашениям по Brexit поддержку. По данным газеты, о решении уйти с поста сразу после одобрения сделки с Евросоюзом Мэй сообщит в ближайшее время.

Журналисты полагают, что такое решение поможет принять проект соглашения с третьей попытки и запустить процесс выборов нового премьер-министра.