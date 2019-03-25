Пасха считается одним из самых важных христианских событий. Этот день прославляет празднование светлого Христова Воскресения – торжественную победу над смертью и очищение от всех грехов.

Именно от даты Пасхи можно рассчитать весь церковный календарь на год вперед. А чтобы вовремя справиться с предпраздничными хлопотами, важно знать точные даты католической и православной Пасхи. Священный день меняет свое положение в церковных календарях и празднуется в разные дни. Одно остается неизменным – праздник приходится на весенний сезон, а точная дата вычисляется при помощи лунного календаря.

В 2019 году православная Пасха выпадает на 28 апреля, а католическая на 21 апреля.

Традиционная подготовка к празднованию начинается заранее. В отличие от других торжеств, главное, что нужно привести в порядок – не жилье и дела, а душевное состояние. Для этого верующие соблюдают Великий пост, молятся и ограничивают себя в мирских удовольствиях. Все это нужно для того, чтобы очиститься от грехов и приблизить себя к божественному началу.

Верующие готовятся к Пасхе: следят за чистотой в доме и закупают продукты для праздничного стола. Также перед праздником нужно избавляться от старого, делать перестановку в доме и даже ремонт.

В храмах в сам светлый праздник проводятся богослужения и благословение огня и воды. Считается, что огонь помогает избавляться от накопившегося негатива.

Если говорить о католической Пасхе, то стоит вспомнить известного персонажа – Пасхального кролика, которого считают настоящим символом празднества. Кролик – символ процветания. К празднику на прилавках магазинов появляются шоколадные яйца, а хозяйки выпекают пряники в форме милого зверька.

Пасха – особый день, пропитанный ощущением чистого восторга и искренней радости.