Он консервативный вкладчик.

Председатель правления «Банка развития» Андрей Жишкевич рассказал, в чем хранит свои сбережения. В интервью программе «Главный эфир» белорусского телевидения он назвал себя консервативным вкладчиком.

«Я всегда на этот вопрос говорю, что я такой консервативный вкладчик, который ориентирован на баланс. Поэтому есть золотое правило диверсификации. То есть, наверное, у меня примерно сейчас 50/50 с точки зрения от вкладов, которые я имею, в национальной валюте и в иностранной валюте, при том, что доходность сейчас реально обеспечивается белорусским рублем. Объективно сейчас выгоднее размещаться в белорусском рубле, и я полагаю, что этот тренд какое-то ближайшее время сохранится», — сказал Андрей Жишкевич.

По данным мониторинга Нацбанка, 67,1% белорусов в феврале предпочитали хранить сбережения в иностранной валюте. Их доля снизилась с 74,7% в ноябре 2018 года. При этом наличную форму сбережений называли предпочтительной 41,4% опрошенных, а банковские вклады — 26,2%.