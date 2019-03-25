Поезд метро, разработанный на заводе «Штадлер» под Минском, будет интересен и другим городам СНГ, кроме того, швейцарский концерн построит в Беларуси еще один завод для производства преобразователей, рассказал директор предприятия «Штадлер Минск» Филипп Бруннер.

Информация о том, что швейцарский машиностроительный концерн «Штадлер Рейл Групп» намерен построить в Беларуси еще один завод, прозвучала на минувшей неделе ― в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко встречался с председателем административного совета, владельцем компании «Штадлер Рейл Групп» Петером Шпулером.

В ходе встречи была озвучена, и похвала от первого лица государства в адрес концерна в целом и его руководителя в частности за стабильность производства на белорусской территории, наращивание экспортной составляющей и новые разработки, в числе которых ― новый состав для метро, который будет интересен не только Минску, но и другим городам, о чем телеканалу ОНТ рассказал директор предприятия «Штадлер Минск» Филипп Бруннер.

«Нам очень важно, что-то, что мы разработали сейчас специально для минского метрополитена, мы можем также продавать во все страны СНГ, где есть метро. Конечно, есть специфика, которой требует именно минский метрополитен, но такие специфики будут и для всех клиентов ― начиная от дизайна, а вообще это может быть меньше или больше сидячих мест, это может быть климат, поэтому другие требования к кондиционированию и вентиляции, это может быть энергопотребление и мощность», ― рассказал Бруннер.

По словам директора минского завода, один и тот же поезд может быть меньшей мощности, тогда ускорение и электромагнитное торможение в нем будут немного медленнее, но в любом случае базовая модель рассматривается во всех вариантах экспорта.

«Объем такой большой и потенциал такой огромный, что мы решили строить отдельный завод на нашей территории здесь (в Беларуси ― Sputnik), где мы можем в будущем, я надеюсь, поставить для всех проектов метро и всех проектов трамваев только наши белорусские преобразователи, вот такая цель у меня», ― сказал Бруннер.

Напомним, завод по производству поездов под маркой «Штадлер» был открыт в Фаниполе под Минском в 2013 году. Сейчас продукция, произведенная на белорусском предприятии, поставляется в Россию и на рынки стран СНГ, а также в ряд стран Европы, например, в Норвегию, Венгрию, Словению.