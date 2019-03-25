И такая возможность есть

1 марта 2019 года во время «Большого разговора с Президентом» на вопрос главного редактора газеты «Народная Воля» И.П.Середича по поводу возврата гражданам Беларуси денежных средств, размещенных в Сбербанке СССР и предоставленных в Государственный целевой беспроцентный заем 1990 года, А.Г.Лукашенко ответил: «Честно говоря, не думал, что мне такой вопрос могут задать. Честно вам скажу, сегодня я вряд ли что-то могу сказать. Только повторить то, что понемногу, когда-то, что-то мы пытались выплачивать, выплачивали. Это, конечно, не знаю – много, мало, но это не все. Я знал, что эта проблема есть, но не думал, что она остро стоит».

Президент публично дал поручение правительству посчитать сумму, чтобы сказать, в какие сроки можно вернуть гражданам деньги, и выразил надежду, что в ближайшее время эта сумма будет найдена и, возможно, этот вопрос будет затронут в апрельском Послании Президента к народу и парламенту.

Как председатель инициативной группы владельцев облигаций государственного целевого беспроцентного займа 1990 года я, конечно, рад, что к вопросу, волнующему многие тысячи людей, опять приковано внимание руководства страны.

Многие читатели «Народной Воли», наверное, уже и не помнят, что в 1990 году – 29 лет назад – по решениям трудовых коллективов, утвержденным местными Советами народных депутатов, передовикам производства предоставлялось право приобрести облигации государственного целевого беспроцентного займа на приобретение товаров длительного пользования (автомобили, мини-тракторы, холодильники и другие товары). Указанные в облигациях товары должны были выдаваться в течение 1993 года…

Полный текст статьи председателя инициативной группы владельцев облигаций государственного целевого беспроцентного займа 1990 года Александра Самодурова — в газете «Народная Воля» за 26 марта.