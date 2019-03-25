Солдат 2000 г. р. сбежал из 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

Солдат покинул воинскую часть еще 19 марта, но информация об этом появилась только сегодня.

— Уголовное преследование осуществляется, если военнослужащий отсутствует более двух суток. Командиром воинской части 22 марта возбуждено уголовное дело по ст. 445 Уголовного кодекса, — рассказал официальный представитель Минобороны Владимир Макаров.

Поиски, организованные с 19 марта, пока не принесли результатов. Как отмечают в Министерстве обороны, такие случаи в последние 10 лет не характерны для белорусской армии.