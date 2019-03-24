Разработчики мессенджера WhatsApp испытывают новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и фильтровать таким образом спам. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Одна из функций называется «информация о переадресации». При ее использовании пользователь будет знать, сколько раз полученное сообщение было переадресовано.

Другое нововведение заключается в том, что сообщения, которые были переадресованы более четырех раз, будут помечаться специальным символом.

Разработчики добавили эту функцию, чтобы помочь пользователям выявить часто пересылаемые сообщения. Это связано с тем, что такие сообщения могут содержать неверную информацию или спам.