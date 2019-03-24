Известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина в очередной раз оказалась на больничной койке.

Согласно информации российских изданий, ее госпитализировали после романтического отдыха за границей с Бари Алибасовым.

Сообщается, что у 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной перестали работать ноги.

В начале марта знаменитость снова оказалась в больнице, но уже с инфарктом. Однако сама актриса эту информацию отрицала, уверяя, что причиной госпитализации стала обычная простуда.

Когда состояние артистки улучшилось, вместе со своим мужем Бари Алибасовым она отправилась на отдых в Испанию.

По возвращении в Москву Лидия Федосеева-Шукшина вновь оказалась среди больничных стен.

Многочисленные СМИ утверждают, что у певицы отказали ноги, и по этой причине Алибасов стал в одиночестве появляться в светском обществе.

Например, на церемонию прощания с певицей Юлией Началовой продюсер пришел без своей супруги.