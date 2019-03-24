Союз НАТО подтвердил планы по созданию в Польше складов для размещения американской бронетехники, оружия и боеприпасов, количество которых будет достаточно для вооружения целой бригады.

Представитель НАТО подтвердил сообщения газеты Wall Street Journal о планах по строительству складов на авиабазе в польском Повидзе к западу от Варшавы, передает Радио Свобода.

Строительство объектов обойдется примерно в 260 миллионов долларов. Строительные работы начнутся в конце 2019 года и займут около двух лет. Решение принято в свете усиления присутствия НАТО на восточном фланге в ответ на аннексию Россией Крыма и конфликт на востоке Украины — отмечает агентство AFP.

Польское правительство добивается размещения на территории страны постоянной американской военной базы. Президент Польши предложил назвать её «Форт Трамп», за её размещение Варшава готова платить 2 миллиарда долларов ежегодно. В США обсуждают эту идею. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, строительство складов должно «подчеркнуть тот факт, что присутствие США в Польше возросло».