До конца марта на Земле будут бушевать магнитные бури: у метеозависимых людей может ухудшиться состояние здоровья.

Астрологи сообщили, что три мощные вспышки на Солнце спровоцировали магнитные бури на Земле. Возбуждение магнитного поля было зафиксировано уже 20 марта. В течение почти двух недель жители Земли могут сталкиваться с проблемами со здоровьем.

В эти дни особое внимание своему здоровью должны уделять люди с болезнями костно-мышечной системы, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

В период магнитных бурь у метеозависимых людей может снижаться работоспособность. Может наблюдаться сонливость, головные боли, усталость.

Чтобы снизить проявление этих симптомов, всем метеозависимым людям медики рекомендуют сократить употребление соли, больше пить воды, снизить физическую активность и хорошо высыпаться.