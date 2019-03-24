Изменился порядок уплаты обязательных страховых взносов в бюджет Фонда соцзащиты индивидуальными предпринимателями, нотариусами и адвокатами. О нововведениях и других моментах уплаты взносов рассказали в Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения.

– 31 декабря 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года № 500 «О государственном социальном страховании», который внес изменения в порядок уплаты обязательных страховых взносов индивидуальными предпринимателями, нотариусами и адвокатами в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

С 1 января 2019 года им предоставлено право не уплачивать взносы за периоды неосуществления в отчетном году соответствующей деятельности с декларированием таких периодов в документах персонифицированного учета.

– Для чего необходимо уплачивать взносы в бюджет Фонда?

– При назначении пенсии в стаж работы засчитываются только те периоды работы, предпринимательской и иной деятельности, в течение которых производилась уплата взносов в бюджет Фонда. Соответственно, периоды, за которые взносы не уплачены либо уплачены из расчета ниже минимального размера заработной платы, в страховой стаж, по которому определяется право на трудовую пенсию по возрасту, а также в трудовой стаж, который учитывается при определении размера назначаемой пенсии зачтены не будут либо засчитаются с учетом поправочного коэффициента.

В 2019 году минимальный страховой стаж для назначения пенсии составляет 17 лет. Ежегодно он увеличивается на 6 месяцев и к 2025 году оставит 20 лет. При отсутствии же минимального страхового стажа гражданин сможет претендовать только на социальную пенсию, которая назначается мужчинам по достижении возраста 65 лет, женщинам – 60 лет.

– Как рассчитать сумму взносов, которую обязан уплатить индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат?

– Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты самостоятельно исчисляют обязательные страховые взносы, подлежащие уплате. Можно воспользоваться калькулятором, размещенным на сайте Фонда социальной защиты населения.

– В какие сроки необходимо уплатить взносы в бюджет Фонда?

– Уплата обязательных страховых взносов индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами осуществляется в течение отчетного года, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

– Как можно уплатить взносы в бюджет Фонда?

– Платежи принимаются наличными денежными средствами в кассы банков, а также с использованием платежно-справочных терминалов, инфокиосков, интернет-банкинга, мобильного банкинга, банкомата, кассы банка, устройств приема наличных денег (cash-in) и других пунктов банковского обслуживания, подключенных к системе «Расчет».

– Чем подтверждаются периоды осуществления (неосуществления) предпринимательской, нотариальной и адвокатской деятельности?

– Эти периоды и суммы уплаченных взносов необходимо задекларировать в документах персонифицированного учета. Срок представления документов в органы Фонда – раз в год не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом.

Подготовить форму ПУ-3 можно самостоятельно с помощью программы «Ввод ДПУ», которая размещена на сайте Фонда социальной защиты населения и на корпоративном портале Фонда социальной защиты населения.

Представить сведения формы ПУ-3 можно непосредственно в районный отдел (сектор) Фонда по месту постановки на учет в виде текстового файла с формой ПУ-3 и приложением распечатки этого документа, заверенной подписью плательщика, либо с использованием сети Интернет путем обращения на web-портал Фонда, если документ заверен электронно-цифровой подписью.

– Имеют ли индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы какие-либо льготы по уплате взносов в бюджет Фонда?

– Добровольный порядок уплаты взносов для индивидуальных предпринимателей, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:

состоят в трудовых отношениях, а также связанных с ними отношениях, основанных на членстве (участии) в организациях любых организационно-правовых форм, являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за них в соответствии с законодательством уплачиваются взносы;

являются получателями пенсий;

имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет;

получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования;

участвуют в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза, а также для нотариусов, адвокатов, которые одновременно с осуществлением нотариальной, адвокатской деятельности: являются получателями пенсий; имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет.

– Будет ли возможность доплатить взносы за прошлые периоды, если, например, на дату достижения пенсионного возраста отсутствует минимальный страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии по возрасту?

– Не будет, поскольку установлено, что обязательные страховые взносы, поступившие в бюджет Фонда после 1 марта (т.е. после законодательно установленного срока уплаты страховых взносов за предшествующий год), относятся к платежам текущего года и не могут учитываться в более раннем периоде.