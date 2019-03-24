«Славянский базар» ежегодно открывает новые имена. В этом году одно из них — 19-летнего минчанина Вани Здонюка, ставшего победителем национального отбора XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». Корреспондент БЕЛТА познакомилась с молодым исполнителем и узнала о его пути на большую витебскую сцену.

— Ваня, что для тебя участие в «Славянском базаре»?

— Это новая ступень в моей творческой жизни и возможность заявить о себе, найти своего зрителя, который бы слушал и принимал мое творчество.

— Какие песни ты исполнил на отборочном туре и что готовишь для самого конкурса «Витебск-2019», где встретятся исполнители разных стран?

— В финале я исполнил песню Владимира Преснякова «Слушая тишину» и композицию Natural американской рок-группы Imagine Dragons, за которую жюри дала мне 95 баллов из 100 возможных. Репертуар на данный момент обсуждается, еще ничего не решили, но готовиться буду с командой профессионалов.

— И в этой команде твой педагог по вокалу?

— Да, мой педагог из Университета культуры и искусств Татьяна Николаевна Дробышева. Кроме того, я сотрудничаю с Юзари и некоторыми музыкантами из России и Украины, также мне посчастливилось поработать с первым педагогом Бейонсе — Дэвидом Ли Брюэром, который научил меня секретным техникам и дал ценные советы.

— Какие эмоции испытал при объявлении тебя победителем?

— Это было неожиданно, но очень приятно. Хотя я был уверен в себе и приезжал только за победой. Сейчас испытываю гордость за то, что буду представлять свою страну на таком масштабном и значимом фестивале.

— В этом году впервые финал национального отбора проходил не в Минске, а в оршанском городском центре культуры «Победа». Понравилось выступать там?

— Хочу сказать огромное спасибо организатором за такой теплый и душевный прием. Это действительно было на высшем уровне. А оршанским зрителям хочу выразить огромную благодарность за то, что они так меня поддерживали. Это дорогого стоит.

— В прошлом году ты участвовал в отборе для взрослого «Евровидения», но удача пока улыбнулась лишь в национальном отборе для «Славянского базара»…

— Ничего страшного. Победа на «Евровидении» еще впереди.

— Звучит самоуверенно. Ведь любой конкурс — это определенная лотерея, и всегда нужно быть готовым и к проигрышу.

— Моя задача сейчас не думать о местах на пьедестале, а сконцентрироваться на подготовке, чтобы выложиться на все 100%.

— Для певца голос — это музыкальный инструмент. Как заботишься о нем?

— Я каждый день работаю над своим голосовым аппаратом, чтобы он всегда был в тонусе — это и дыхательная гимнастика, и артикуляционные упражнения, и многое другое. Но если вдруг случается что-то — я сразу же обращаюсь к своему фониатру.

— Какую музыку предпочитаешь?

— Музыка — это состояние человеческой души. Поэтому нет какой-то определенности, каждый день по настроению. Это может быть рок, поп, кантри или хип-хоп.

— Пробовал писать песни?

— Это очень ответственный этап в жизни каждого артиста, поэтому если пришло вдохновение и почувствовал, что можешь написать песню — это определенный успех. Так произошло и со мной в 2018 году, когда я сел за инструмент и начал придумывать мелодию. В ближайшее время я выпущу свою первую песню. При этом я понимаю, что даже если она не станет хитом, главное, что начал творить. А качество написания композиций придет с опытом.

— Чтобы стать успешным, востребованным исполнителем, нужно быть неимоверно трудолюбивым…

— А также иметь огромное рвение и желание завоевать сердца людей. Потому что 80% успеха — это правильный подбор репертуара и понимание того, что сейчас слушает молодежь, так как в данный момент именно она является моей аудиторией. А потом уже следуют другие составляющие: вложение денег, нужные знакомства и так далее.

— Каковы твои дальнейшие планы, помимо покорения «Евровидения»?

— У меня очень амбициозные планы, но время покажет, не будем загадывать. Хотя, например, уже сегодня стартует новый российский музыкальный телепроект «Ну-ка, все вместе» — уникальное по зрелищности, красоте и эмоциональному напряжению шоу, в котором свои вокальные таланты продемонстрируют лучшие исполнители, а оценят их 100 экспертов во главе с Сергеем Лазаревым.

— Давай завершим наш разговор небольшим блиц-опросом. Твое любимое занятие?

— Пение, танцы, спорт и поэзия.

— Каким спортом увлекаешься?

— Каждую неделю хожу в тренажерный зал минимум два раза. Летом предпочитаю играть в большой теннис.

— Любимое поэтическое произведение?

— Басня Крылова «Волк и ягненок», потому что она очень эмоциональная.

— Кем будешь после окончания университета?

— Артистом. Учусь на третьем курсе факультета музыкального искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств, овладеваю специальностью «искусство эстрады».

— Есть ли певец, на которого равнялся в детстве?

— Бруно Марс, я хотел быть похожим на него. Нравилось, как он ведет себя на сцене и поет. Сейчас хочу быть самим собой. Хотя в данный момент меня вдохновляют такие молодые артисты, как Джон Ледженд и Шон Мендес.

— Есть ли у тебя девиз по жизни?

— Тренируйся с теми, кто сильнее, люби того, кого нельзя, не сдавайся там, где сдаются другие — и победишь там, где победить нельзя.

— Спасибо за интервью и удачи во всем!