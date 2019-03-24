День Воли-2019 в Киевском сквере Минска

24 марта в Минске в Киевском сквере состоялось празднование Дня Воли — 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики.

Митинг и концерт разрешил Мингорисполком. Организаторами мероприятия выступили представители движения «За свободу», Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия».

В сквере работали фудкорты, политический палаточный городок и ярмарка ремесленников. На концерте выступили группы «РСП», «NRM», «Дай дарогу», «Няхай», «KaS», «Водар».

За полчаса до начала мероприятия в Киевском сквере собралось несколько сотен человек, многие пришли с бело-красно-белыми флагами. Желающих попасть на концерт на входе досматривает милиция.

Как сообщает tut.by, среди пришедших на концерт были замечены несколько участников движения «Матери 328», они пришли в майках с надписями «Остановите геноцид молодежи».

Каждая из партий-организаторов мероприятия установила свои палатки, где распространяют агитационную продукцию и собирают средства на концерт. Из необходимых 14 тысяч рублей собрали около 3 тысячи. Сбор средств будет продолжаться в течение 10 дней после акции. Средства пойдут на гонорары артистов, а также на оплату работы милиции и коммунальников.

В 13.00 начался концерт. Активистка Людмила Волкова зачитала со сцены текст 3-ьей Уставной грамоты БНР.

По разным оценкам в сквере собралось от 300 до 1000 человек. Так, лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич сообщает о 1000 участников. При этом он надееется, что люди еще подтянутся. Губаревич отметил, что к работе милиции у организаторов нет нареканий, досмотры на входе проходят корректно.

Концерт начался с выступления группы «Водар».

На сцену вышли представители партий-организаторов концерта. Это лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета Белорусской христианской партии Виталий Римашевский, глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов, один из сопредседателей партии БХД Ольга Ковалькова.

«Жыве Беларусь, жыве Беларусь!», — начал выступление Виталий Римашевский. Он заявил про начало акции в поддержку белорусского языка, бело-красно-белого флага.

Один из сопредседателей партии БХД Ольга Ковалькова пожелала, чтобы белорусы не съезжали за границу и имели возможность зарабатывать в своей стране.

Юрий Губаревич говорил со сцены о зависимости Беларуси от России. Он спросил у толпы, нужны ли белорусам российский рубль и выборы в союзное государство. Толпа ответила, что «нет». На вопрос же, хотим ли мы жить по-настоящему в независимой Беларуси, толпа ответила «да». Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов заявил со сцены, что «мы должны требовать от власти вывода иностранных баз с территории Беларуси».

Виталий Римашевский оценивает число участников концерта в пределах 2000 человек. По его словам, в следующем году заявки на проведение концертов ко Дню воли намерены подать во многих городах Беларуси.

Депутат Анна Канопацкая рассказала журналистам, что подготовила законопроект об использовании бело-красно-белого флага. Она надеется, что в ближайшее время документ будет рассмотрен палатой представителей.

На концерте собирают подписи за выход мужчин на пенсию в 60 лет.

На сцену вышли депутаты Елена Анисим, Анна Канопацкая и почетный председатель «Таварыства беларускай мовы» Олег Трусов. Анна Канопацкая призывала к денонсации договора о Союзном государстве.

«Беларусь сення можа быць незалежнай краiнай, — сказала Анна Канопацкая. — Мы павiнны разам аб’яднацца да таго, каб дамова аб Саюзнай дзяржаве была скасавана. I палата прадстаунiкоў можа быць тым дзяржаўным арганам, якi прапаную рэферэндум аб скасаваннi дадзенай дамовы».

Выступила группа «Няхай».

На сцену пригласили «защитников Куропат» — тех, кто с лета прошлого года пикетирует ресторан «Поедем, поедим»: Павла Северинца, Дмитрия Дашкевича, а также экс-кандидата в президенты Беларуси Алеся Михалевича.

Северинец поздравил со сцены всех с Днём Воли.

— Мы собрались в то время, когда Кремль готовится захватить Беларусь, когда Лукашенко торгует независимостью страны. К сожалению, и Кремль, и режим работают на то, чтобы разъединить нас, но в истории побеждает тот, кто выходит тесными рядами. Сейчас Беларуси необходимо объединение. Сейчас и Кремль, и режим вгоняют гвозди, один — в сердце Беларуси — в Куропаты. Мы должны отстоять их, — призвал присутствующих Северинец.

Павел Северинец со сцены также пригласил в Куропаты Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, который на следующей неделе приедет в Минск с официальным визитом. Северинец также отметил, что белорусов душат налогом на тунеядство, а также притесняют другими налогами. И единственным ответом белорусов в этой ситуации, по его мнению, должно быть единство.

Дмитрий Дашкевич со сцены сказал, что День Воли — праздник для всех: и для общества, и для милиции.

101 год тому назад никто не мог поверить в то, что 70 человек соберутся 25 марта и объявят независимость, благодаря им у нас сегодня праздник. Это было очень тяжелое решение в очень неудобных обстоятельствах, и за это была пролитая кровь, — сказал Дашкевич и зачитал список тех, кто участвовал в основании БНР.

Он также напомнил, что в Куропатах кто-то ломает кресты и уничтожает памятники. «Это позор всего патриотического общества», — заявил Дашкевич.

Михалевич высказал надежду, что БЧБ-флаги в скором времени будут по всей стране как официальные государственные флаги.

Со сцены объявили, что за сегодня на организацию концерта собрано еще 2 тысячи рублей.

На сцену вышла группа РСП.

Супруга Дмитрия Дашкевича сообщила у себя в Facebook, что его задержали.

— Он выступил на сцене, еще минут 5 потусовался тут с нами и его забрали милиционеры в штатском. Видимо, его выступление им не понравилось, — сказала Настя Дашкевич журналистам.

На сцену пригласили художников Алеся Марочкина и Алеся Пушкина. Пушкин показал картину, «которую показывает белорусским чиновникам», на которой изображён топор. Художник призвал власти не допускать трагедий подобно той, что произошла в метро в 2011 году и в Столбцах в этом году.

Перед собравшимися также выступили представители молодежных отделений БХД, ОГП. Глава молодежи БХД Марина Хомич заявила, что сотрудники милиции не выпускают ее за пределы Киевского сквера с бчб-флагом. «Это позор», — сказала Хомич.

Юрий Губаревич рассказал TUT.BY, что сотрудники милиции не рассказывают, кто и на каком основании задержал Дашкевича. «Даже не говорят, кто за это отвечает здесь, как будто нет у них тут начальства», — сказал Губаревич.

Как сообщает с места событий корреспондент «Салiдарнасцi», в сквере около двух тысяч человек: люди приходят-уходят. В целом, настроение позитивное. Стартовало выступление брестской группы «Дай дорогу».

Как сообщают организаторы мероприятия, задержан соорганизатор Виталий Рымашевский. Телефон политика отключен. Милиция официально эту информацию не подтверждает. Его задержали возле детской площадки на глазах у ребенка, посадили в автобус и сделали несколько кругов, после чего по рации поступила разнарядка освободить его. Силовик предупредил его, чтобы тот не снимал сотрудников милиции и не делал стримы. Ранее Рымашевский как организатор добивался освобождения Дашкевича и транслировал свой диалог с силовиками в Facebook.

— Меня задержали на детской площадке на глазах у дочери, просто подошли сотрудники в штатском и повели к выходу. Туда подошел, по-моему, начальник минского ОМОНа и попросил меня не провоцировать милицию: по их мнению, то, что я фотографировал милиционеров в штатском, это провокация. Сказал и отпустил меня. Но это уже какая-то дикость: забрать на глазах у ребенка на детской площадке. В нормальной стране за такое судят, — сказал TUT.BY Виталий Римашевский.

Перед собравшимися выступил глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Он сказал, что считает угрозой независимости Беларуси российскую пропаганду по белорусскому телевидению, давление на СМИ и блогеров. «Свободная страна может быть только со свободным словом», — сказал он.

После выступления Бастунца на сцену вышла группа NRM.

По оценке одного из организаторов Юрия Губаревича, сегодня в Киевском сквере собралось 5 тысяч человек. Журналисты называют цифру в два раза меньше.

Концерт-митинг в Киевском сквере заканчивается. Выступили группы KaS, «Няхай», «РСП», «Дай дорогу», «NRM». К собравшимся обратились политические и общественные деятели.

Накануне праздничный концерт состоялся в Коложском парке в Гродно.