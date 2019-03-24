Виктория Азаренко и Эшли Барти вышли во второй раунд турнира в Майами в парном разряде.

В первом раунде белорусско-австралийскому дуэту противостояли Барбора Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии. В результате победа в довольно тяжелом матче досталась Виктории Азаренко и Эшли Барти — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7.

Сегодня вечером, в 20.00 по минскому времени, пройдет матч 1/8 финала. Противостоять Азаренко и Барти будут сербка Александра Крунич и россиянка Александра Панова.

Также в 1/8 финала парного разряда выступит Арина Соболенко, которая в паре с бельгийской теннисисткой Элизой Мертенс сыграют против чешки Барборы Стрыцовой и китаянки Се Шувэй. Еще одна белоруска Лидия Морозова в паре с японкой Сюко Аояма встретятся с Дарьей Касаткиной из России и Белиндой Бенчич из Швейцарии.