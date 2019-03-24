Полтора года назад после масштабной проверки школьных столовых Комитетом госконтроля в Минске решили радикально изменить ученический общепит. Недовложение продуктов в блюда, зашкаливающий размер торговых надбавок на сырье, истекший срок годности… Список выявленных нарушений оказался шокирующим.

Сегодня 9 районных комбинатов школьного питания объединены в один, разработано двухнедельное меню, которое, как и стоимость обеда, одинаково по всему городу. О том, что изменилось в организации питания детей, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал директор городского Комбината школьного питания Сергей Василенко.

Школьные сосиски отличаются от магазинных

У комбината теперь единый финансово-платежный центр.

— Создали технологическую службу: единое двухнедельное меню для всех школ и гимназий города разрабатывают наши технологи совместно с Главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома. При закупке импортных товаров — круп, подсолнечного масла, чайно-кофейной группы, сухофруктов и другого — проводим тендеры. Изучаем документы, которые подтверждают безопасность и качество, соответствие нормам детского питания. Поучаствовать в конкурсе может любое предприятие. Государственные производители, с которыми сотрудничаем, идут навстречу — совершенствуют свою продукцию. Например, для детского питания один из мясокомбинатов поставляет сосиски. Специально их калибрует, чтобы вес каждой был одинаковый. Улучшен и состав. По вкусу есть отличие от магазинного аналога, в котором добавки, красители, острые специи. В сосисках для детского питания только мясо, соль, сахар, — утверждает Сергей Василенко.

Кстати, поставщики сырья напрямую завозят в каждую школу хлеб, молочные изделия, колбасы, мясо, птицу и рыбу, свежие и консервированные овощи, соки, бакалейную продукцию. Огурцы и помидоры закупают в отечественных тепличных хозяйствах.

В пищеблоках будут использовать очищенные овощи в вакуумной упаковке

Планируют, что во все средние учебные заведения Минска будут завозить уже очищенные картофель, лук, морковь, свеклу.

— По санитарным нормам картофель для детского питания необходимо чистить за два часа до приготовления. А ведь есть школы, где учатся более тысячи ребят. Благодаря очищенным овощам в вакуумной упаковке у поваров больше времени на приготовление блюд. Чтобы стоимость обеда не увеличилась, не применяем торговую надбавку, — отмечает Сергей Василенко. — Рассматриваем возможность использования и замороженных мясных полуфабрикатов. Один из мясокомбинатов по нашей просьбе и с учетом всех требований к детскому питанию разрабатывает рецептуру школьной котлеты. Посмотрим, что из этого выйдет.

Натуральные нормы питания детей пересматривают

Денежные нормы расходов на питание школьников устанавливает правительство. Для учеников 5-11-х классов, которые питаются за родительскую плату, цена обеда не более 2,5 рубля. Дети 6-10 лет, которые едят в столовой за счет бюджета, получают завтрак стоимостью 1,57 рубля, обед — 1,59 рубля, полдник — 86 копеек.

— Предлагаем на полдник булочку и фруктовый сок или молоко, кефир и мучное кондитерское изделие. Наша выпечка исключительно на сливочном масле, порошковые смеси и маргарин не используют. Меню сбалансировано, удовлетворяет физиологическим потребностям детей в белках, жирах, углеводах. Есть установленные натуральные нормы, которые необходимо выполнять. Однако при ограниченной стоимости рационов это не удается в полной мере.

Скажем, при трехразовом питании в школе ребенок получает 60-75 % необходимых белков, жиров и углеводов. Дома он должен добрать оставшуюся часть необходимых питательных веществ. Сегодня установленные натуральные нормы питания школьников пересматривают. При Министерстве образования создана рабочая группа, в составе которой в том числе медики, ученые, специалисты Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома и Комбината школьного питания, —поясняет Сергей Василенко.

Стоит отметить, поставщики снижают цены за счет закупаемых больших объемов сырья. Это дает возможность увеличить выполнение натуральных норм.

Ученики могут выбирать любые блюда из предложенных комплексов

С 11 марта в столовых обновленное весеннее двухнедельное меню. Его пересматривают не реже двух раз в год. В этом учебном году уже ввели 30 новых блюд, которые ранее школьникам не готовили.

Увеличили количество обеденных комплексов. Появилась возможность выбирать не из двух вариантов, как ранее, а из трех. Все блюда можно варьировать. И это право выбора должно сохраняться.

Количество выявленных нарушений в столовых уменьшается

В каждом пищеблоке установлены по 2 видеокамеры: одна на линии раздачи, другая на линии расчета.

— С помощью видеозаписей, например, ищем пропавшие вещи учеников. Кроме того, могу из своего кабинета посмотреть, чем занимается тот или иной работник столовой в данный момент. Есть и приложение в смартфоне, позволяющее сделать это в любой точке города, — улыбается Сергей Василенко.

После слияния районных комбинатов школьного питания организовали единый отдел кадров. По словам собеседника, есть негласный внутренний список работников столовых, ранее замеченных в чем-то недобросовестном. После увольнения непорядочные специалисты устроиться в школу уже не смогут.

— По данным санитарной службы, количество нарушений в пищеблоках уменьшилось. Прекратилась текучка кадров, —констатирует Сергей Василенко.