Блок называется PROSUR и создан для урегулирования ситуации в Венесуэле.

Группа лидеров восьми стран Южной Америки подписала декларацию о создании нового политического блока, который будет называться PROSUR.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в блок вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу. Лидеры этих стран провели саммит в чилийской столице Сантьяго. На встречу они пригласили лидера оппозиции Венесуэлы, временного президента страны Хуана Гуайдо.

Собственно, для урегулирования кризиса в Венесуэле и был создан данный политический блок в противовес блоку UNASUR, который не смог предотвратить кризис. Инициаторами такого союза стали Чили и Колумбия. Лидеры этих стран отмечают, что блок PROSUR открыт для любой страны, независимо от ее идеологии, для сотрудничества в решении региональных проблем.

При этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро не пригласили. Отсутствовали также президент Боливии Эво Моралес — близкий союзник Мадуро, и президент Уругвая Табаре Васкес.