На праздник ко Дню Воли в Гродно пришли тысячи человек

23 марта в Гродно, в Коложском парке, проходит митинг и большой праздничный концерт в честь Дня Воли.

Видеотрансляцию со 101-летия БНР ведет «Белсат».

Один из минских организаторов Дня Воли в Гродно Павел Белоус в комментарии Еврорадио назвал количество людей, которые пришли на концерт в Коложском парке.

Белоус: «Все получилось. Все, как надо… Площадка полностью заполнена. По нашим подсчетам, уже точно есть пять тысяч человек… Кто-то скептически относился, кто-то боялся. Но мы показали и люди, которые пришли сюда, покажут, что это не страшно, это классно. Нам нужно объединяться и быть вместе».

Белоус считает, что если бы не трансляции в интернете, участников праздника в Гродно было бы больше.

После того, как минские власти отказали активистам в больших площадках: стадионе «Динамо», Дворце спорта и площади Свободы — концерт в Гродно стал самой крупной акцией нынешнего Дня Воли.