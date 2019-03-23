Арина Соболенко, 9-я ракетка мира, проиграла уже на старте теннисного турнира в Майами.

В одиночном разряде она начала выступление со второго круга (1/32 финала), но не смогла пройти Айлу Томлянович из Австралии, 40-ю ракетку мира. Соболенко проиграла в двух сетах — 3:6, 4:6, пишет Еврорадио.

Ранее во втором круге выбыла из турнира Виктория Азаренко. Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович проиграла датчанке Каролин Возняцки и последней из белорусок выбыла на турнире в Майами в одиночном разряде.