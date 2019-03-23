Как студентам в Беларуси запрещают отмечать День воли

В белорусских вузах прямо или завуалированно препятствуют студентам участвовать в массовых мероприятиях по случаю Дня воли.

Как это происходит на практике, рассказывает DW.

По случаю очередной годовщины провозглашения Белорусской Народной республики (БНР) — Дня воли, который традиционно отмечает часть белорусской общественности 25 марта, в ближайшие дни в стране пройдут несколько разрешенных мероприятий — 23 марта в Гродно и 24-го — в Минске.

Не исключено, что свои акции проведут 25 марта и те представители оппозиции, кому их официально проводить запретили. Традиционно в акциях по случаю Дня воли участвуют студенты, и также традиционно в вузах пытаются такого рода студенческую активность свести на нет.

Руководство вузов отрицает запрет студентам отмечать День воли

Вузовское начальство либо вообще не отвечает на вопросы о запрете студентам участвовать в мероприятиях по случаю Дня воли, либо отвергает факт каких бы то ни было ограничений, либо отвечает уклончиво.

Например, сотрудник пресс-службы Белгосуниверситета (БГУ), отказавшийся представиться, прокомментировал DW этот вопрос так: «Никто никому не запрещает участвовать в мероприятиях. Не располагаю информацией о намерениях студентов участвовать. Хотите официальный комментарий — пишите официальный запрос, указывайте, откуда у вас информация о том, что в БГУ что-то запрещают».

На досках объявлений в студенческих корпусах и общежитиях, а также на сайтах вузов в разделах «воспитательная работа» и/или «профилактическая работа» никакой информации о каких-либо ограничениях, связанных с Днем воли, нет. Однако студенты пишут в соцсетях и мессенджерах о прямых, негласных или завуалированных запретах.

Мне нечего бояться, но психологическое давление есть

«История с Днем воли повторяется в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) ежегодно. Старостам групп на планерках руководители идеологических отделов дают задание собрать у студентов заявления на имя декана с просьбой освободить от занятий по любой причине — помощь родителям в деревне или на даче, необходимость отвезти зимние вещи домой и так далее», — рассказывает Сергей Дубина, студент БНТУ, активист «Объединения белорусских студентов» (ОБС).

Студенты в моей группе (и это не исключение), говорит с сожалением Сергей, с радостью пишут такие заявления: кто ж не рад паре выходных! «Не скажу, что страшно запугивают именно в БНТУ, есть вузы, где все жестче, но психологическое давление ощущается», — добавляет активист ОБС.

Но самое интересное, по его оценке, происходит в эти дни в студенческих общежитиях. Там составляют списки тех, кто не уехал домой накануне Дня воли. А 25 марта закрывают главный вход в общежития и оставляют там дежурить человека из добровольной дружины. Если кто-то вздумает выйти на улицу, ему придется, продолжает Сергей, объяснить, зачем и куда он идет и когда вернется, а также подписать бумагу, что он не будет участвовать ни в каких политических акциях.

Сам Сергей Дубина не боится участвовать в таких акциях: «Я свои права знаю, мне нечего опасаться. О том, что за это не отчисляют, публично заявлял первый проректор БНТУ Георгий Вершина». Не пугает Сергея и тот факт, что в Беларуси было немало случаев, когда у студентов были проблемы (вплоть до отчисления) из-за их общественной и политической активности.

Впрочем, Сергей все же не исключает вероятность возникновения неприятностей: «Начнут пристально следить за посещением занятий, порядком в комнате в общежитии, вызовут на воспитательную беседу. Но мне есть что на это ответить. Печально, что наша система образования так низко реагирует на активность студентов».

«У нас все боятся отчисления»

Пожелавший остаться неназванным студент Международного университета трудовых и социальных отношений (МИТСО) рассказал DW, что практически каждый год в его вузе накануне Дня воли находят способы не дать студентам принять в нем участие: «В прошлом году, например, администрация решила устроить обязательный субботник с покраской забора вокруг университета».

Источник в МИТСО на условиях анонимности сообщил DW, что в преддверии Дня воли уже второй год подряд в вузе делают в субботу выходной для иногородних студентов, чтобы те «съездили домой за демисезонными вещами».

Кроме того, в этот раз изменили учебное расписание, неожиданно пропали занятия в субботу: «Видимо, чтобы студенты-минчане даже не высовывались из дома, не имели повода случайно попасть на шествие. Обещают звонить родителям и спрашивать, дома ли ребенок». У нас мало кто пойдет на празднование Дня воли, делится один из студентов МИТСО, все боятся отчисления.

Элегантное завуалированное давление

«В Белгосуниверситете на филфаке поставили обязательные факультативы, настоятельно рекомендовали не ходить рядом с «особыми улицами», предупредили, что тех, кого просто случайно заснимут, увидят или заберут в отделение милиции, ждут серьезные последствия. И рассказы типа «мимо проходил» — не помогут, никто разбираться не будет», — рассказала DW Оксана Григоревич. Два года назад она ушла из БГУ по собственной инициативе, но поддерживает дружеские отношения с однокашниками.

Всех, кто будет отсутствовать в университете на факультативах в ближайшие дни, по ее словам, ждут объяснительные и разговоры в деканате. Оксана подчеркивает, что в БГУ непонятно, от кого именно исходят запреты: «Настоятельные рекомендации ретранслируют преподаватели, если распутывать клубок, к кому он в итоге приведет — в деканат или еще выше, — не ясно. «Настоятельная рекомендация» — это такой элегантный стиль, на самом же деле все понимают, что это — четкий приказ».