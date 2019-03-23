Подписан приказ о выдаче разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных средств массовой информации — телепрограмм «SHOT TV», «БОКС ТВ ПЛЮС», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ».

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Министерство информации.

Разрешения на распространение выданы Министерством информации сроком на 3 года. Ведомство отмечает, что эти телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.

Как правило, операторы электросвязи включают телепрограммы, получившие разрешение на распространение на территории Беларуси, в соответствующие пакеты вскоре после подписания приказа о выдаче такого разрешения.

Ранее лицензию получили украинский телеканал UA TV и два казахстанских канала — KazakhTV и «Хабар 24».