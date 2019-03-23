Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро заявила, что хотела бы получить российский паспорт, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Звезда сериала «Дикий ангел» в эфире одного из российских телеканалов попросила президента России Владимира Путина предоставить ей гражданство РФ.

Она отметила, что уже не менее 15 раз была в стране и пообещала быть «более русской, чем Жерар Депардье», несколько лет назад получившего российский паспорт.

Ранее Орейро в преддверии российского турне призналась в очередной раз в любви к России. Она рассказала, что немного знает русский язык и уже чувствует себя почти русской.

Это не первый случай, когда знаменитые иностранцы хотят получить (и получают) российский паспорт. Кроме французского актера Депардье россиянами стали также американский боксер Рой Джонс-младший, голливудский актер Стивен Сигал, боец смешанных единоборств американец Джефф Монсон, велогонщик Шейн Перкинс.