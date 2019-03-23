Беларусбанк предупредил об участившихся случаях мошенничества с платежными карточками.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

«Участились случаи мошеннических операций с платежными карточками. Беларусбанк напоминает: ни в коем случае нельзя никому (даже работникам банка) сообщать реквизиты карточек, 3D пароль, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, любые одноразовые СМС коды от банка в социальных сетях и по телефону», — отметили в банке.

«Сообщения в социальных сетях могут писать мошенники, взломавшие аккаунты ваших знакомых, друзей, родственников. Если в ходе переписки возникли какие-либо сомнения, обязательно свяжитесь с друзьями и родственниками любым другим способом, — советуют в Беларусбанке. — Не размещайте в социальных сетях фотографии с изображением вашей карточки, а также карты кодов интернет-банкинга».

Если постороннему лицу предоставлены реквизиты карточки, данные для входа в интернет-банкинг, то в срочном порядке нужно заблокировать карточку по телефону +375172992526, сменить пароль для входа в интернет-банкинг. После этого обязательно нужно обратиться в отделение банка для замены карточки и перевыпуска карты кодов.