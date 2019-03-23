Эвакуированы более тысячи пассажиров, которые находились на борту круизного лайнера Viking Sky компании Viking Ocean, потерпевшего крушение 23 марта вблизи западного побережья Норвегии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, спасательные вертолеты осуществили эвакуацию 1300 пассажиров, которые находились на борту круизного лайнера, у которого сломался двигатель во время шторма близ побережья Норвегии.

Отмечается, что лайнер смог запустить двигатель, но продолжает стоять на якоре в 2 км от норвежского берега. Пассажиры были эвакуированы в поселок на севере от города Молде.