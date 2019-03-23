Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан.

Постановление опубликовано на официальном сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования — с 23 марта.

В среду парламент Казахстана одобрил внесение поправок в Конституцию о переименовании столицы в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который ушёл в отставку 19 марта. Законопроект был принят единогласно.

Решение властей вызвало критику со стороны многих граждан. В нескольких городах на этой неделе задержали противников переименования столицы Казахстана.