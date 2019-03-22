На рабочем месте умерла 59-летняя секретарь директора Слуцкого социально-педагогическом центра.

Инцидент случился 20 марта. Проверку по факту внезапной смерти женщины проводит Слуцкий районный отдел Следственного комитета.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Следователь выясняет обстоятельства происшествия. Для этого назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину. По предварительной версии, к смерти могло привести заболевание, которое было у женщины 1960 года рождения.